Иран с более чем 100 наименованиями книг принял участие в выставке в Москве

На 26-й международной выставке «Документальной литературы», проходившей с 15 по 18 декабря в выставочном центре Гостиный двор в центре Москвы, издательства «Нахл-е Сабз», «Суре Мехр» и «Мехрак» представили более 100 наименований книг по темам «Обучение персидскому языку, иранистика, литература сопротивления, классическая и современная литература» для заинтересованных читателей.

Как и на международной книжной выставке в Москве, проходившей в прошлом сентябре, раздел детской и юношеской литературы занял особое место, и в иранском павильоне книги для этих возрастных групп были доступны российским читателям.

Кроме того, книги, которые были переведены с персидского на русский язык в прошлые годы и опубликованы различными издательствами в России, также были представлены в специальном разделе.