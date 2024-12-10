Александр Дугин: Эрдоган допустил расчетную ошибку

Дугин написал: «Мы всегда поддерживали Эрдогана. Старались в 2015 году не допустить усиления напряженности с Турцией и во время переворота Фетхуллаха Гюлена очень сильно помогли Эрдогану. Для нас ситуация в Сирии очень болезненна, и Эрдоган допустил стратегическую ошибку. Идея кемалистов заключалась в защите Турции внутри ее границ».

Он добавил: «В арабских регионах никогда не согласятся с лидерством Турции. Курды Сирии также с поддержкой Запада попытаются укрепить свою власть. Эрдоган без России потеряет важного друга и союзника в Сирии».

Этот политолог продолжил: «Между Турцией и Россией существует много связей. В этот раз поведение Турции было явно выгодно для Израиля и глобалистов, и это неприятно. Россия не так слаба, как представляет Запад. На мой взгляд, Эрдоган допустил расчетную ошибку».

Дугин в конце написал: «Конечно, Россия не нанесет вреда Турции, но после такого предательства очень трудно рассчитывать, что Россия поможет Турции в случае возможных проблем».