10 дек. 2024 г., 17:40
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Глава Федерального космического агентства РФ: Мы не примем колониальный подход к освоению космоса

10 дек. 2024 г., 17:40
??????? ID: 85686196
Глава Федерального космического агентства РФ: Мы не примем колониальный подход к освоению космоса

Тегеран, 10 декабря, ИРНА - Глава Федерального космического агентства России (Роскосмос) заявил, что космос принадлежит всему человечеству и не должен быть освоен с помощью колониального подхода.

Юрий Борисов в день открытия 12-й Международной выставки авиации и космонавтики в Иране подчеркнул, что космос должен быть использован без применения какого-либо оружия и напряженности, чтобы обеспечить благополучие и безопасность всех стран мира.

Он продолжил: "Россия стремится укреплять международное сотрудничество в области космической деятельности для развития и внедрения новых технологий".

Глава Роскосмоса также подчеркнул необходимость распространения знаний в области космонавтики и серьезного подхода к обучению специалистов авиации и космонавтики.

Он высоко оценил международную выставку авиации и космонавтики в Иране, назвав ее хорошей возможностью для развития международного сотрудничества.

12-я Международная выставка авиации и космонавтики в Иране была открыта при участии различных министерств и организаций, включая Министерство обороны, Министерство иностранных дел, Министерство транспорта и городского развития, Управление по науке и технологиям при президенте Ирана, Организацию авиационной промышленности, Государственную авиационную администрацию и Организацию научно-технического сотрудничества.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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