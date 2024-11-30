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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Вашингтон пост: запуск «орешник» подтверждает решимость Путина победить в войне

30 нояб. 2024 г., 15:39
Новости ID: 85675585
Вашингтон пост: запуск «орешник» подтверждает решимость Путина победить в войне

Тегеран, 30 ноября, ИРНА - В статье, посвященной недавнему использованию Москвой новой ракеты «орешник» и её запуску по Киеву, газета Вашингтон пост пишет, что эта атака является мощным сигналом о решимости президента России одержать верх над Украиной. Цель Путина — ослабить НАТО, создать разрыв между Европой и США, предотвратить европейскую поддержку Украины и изменить европейскую архитектуру безопасности в интересах России.

Как сообщает ИРНА, газета, близкая к американским демократам, сегодня со ссылкой на «аналитиков» пишет, что «орешник», даже будучи оснащена неядерной боеголовкой, представляет собой прямую и потенциально разрушительную угрозу для Европы.

Вашингтон пост отметил: «Пентагон, а также западные эксперты по контролю над вооружениями считают, что «орешник» — это не новая ракета, а скорее модификация ракеты РС-26, которая испытывалась более десяти лет назад, неоднократно проходила испытания и была снята с вооружения в 2018 году.  Эта ракета была недавно модернизирована, Владимир Путин распорядился о её серийном производстве, заявив, что создаётся множество аналогичных ракетных систем».

Сергей Каракаев, командующий стратегическими ракетными войсками России, на встрече Путина с высокопоставленными российскими военными и силовыми структурами 22 ноября заявил, что «орешник» «может поражать цели по всей Европе», а залповый запуск этих ракет «сравним с применением ядерного оружия».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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