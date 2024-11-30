Вашингтон пост: запуск «орешник» подтверждает решимость Путина победить в войне

Как сообщает ИРНА, газета, близкая к американским демократам, сегодня со ссылкой на «аналитиков» пишет, что «орешник», даже будучи оснащена неядерной боеголовкой, представляет собой прямую и потенциально разрушительную угрозу для Европы.

Вашингтон пост отметил: «Пентагон, а также западные эксперты по контролю над вооружениями считают, что «орешник» — это не новая ракета, а скорее модификация ракеты РС-26, которая испытывалась более десяти лет назад, неоднократно проходила испытания и была снята с вооружения в 2018 году. Эта ракета была недавно модернизирована, Владимир Путин распорядился о её серийном производстве, заявив, что создаётся множество аналогичных ракетных систем».

Сергей Каракаев, командующий стратегическими ракетными войсками России, на встрече Путина с высокопоставленными российскими военными и силовыми структурами 22 ноября заявил, что «орешник» «может поражать цели по всей Европе», а залповый запуск этих ракет «сравним с применением ядерного оружия».