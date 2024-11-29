Иран предостерег от возобновления деятельности такфирических террористов в Сирии

Багаи решительно осудил все формы и проявления терроризма, и назвал передвижения террористических группировок в Сирии в последние два дня как часть зловещего плана террористического режима и Соединенных Штатов по дестабилизации региона Западной Азии.

Он подчеркнул необходимость бдительности и координации между странами региона, особенно соседями Сирии, чтобы помешать этому опасному заговору.

Представитель МИД Ирана отметил, что согласно существующим соглашениям между тремя странами, являющимися гарантами Астанинского процесса (Иран, Турция и Россия), окраины Алеппо и Идлиба рассматриваются как зоны деэскалации, а нападение террористических группировок на эти районы также является грубым нарушением соглашений Астанинского процесса и ставит под серьезный риск позитивные достижения этого процесса.

Багаи также напомнил о совместной обязанности международного сообщества по предотвращению и борьбе со зловещим явлением терроризма и предупредил, что любое промедление в борьбе с террористическими движениями в Сирии поставит под угрозу все достижения борьбы с терроризмом за последние годы и заставит регион вступить в новую эру, а также вызовет небезопасность и нестабильность.