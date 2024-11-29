29 нояб. 2024 г., 04:48
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Новости ID: 85674183
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Иран предостерег от возобновления деятельности такфирических террористов в Сирии

29 нояб. 2024 г., 04:48
Новости ID: 85674183
Иран предостерег от возобновления деятельности такфирических террористов в Сирии

Тегеран, 29 ноября. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, комментируя события последних двух дней в Сирии, предостерег от возобновления деятельности такфирических террористов в Сирии, и призвал к решительным и скоординированным действиям по предотвращению распространения терроризма в регионе.

Багаи решительно осудил все формы и проявления терроризма, и назвал передвижения террористических группировок в Сирии в последние два дня как часть зловещего плана террористического режима и Соединенных Штатов по дестабилизации региона Западной Азии.

Он подчеркнул необходимость бдительности и координации между странами региона, особенно соседями Сирии, чтобы помешать этому опасному заговору.

Представитель МИД Ирана отметил, что согласно существующим соглашениям между тремя странами, являющимися гарантами Астанинского процесса (Иран, Турция и Россия), окраины Алеппо и Идлиба рассматриваются как зоны деэскалации, а нападение террористических группировок на эти районы также является грубым нарушением соглашений Астанинского процесса и ставит под серьезный риск позитивные достижения этого процесса.

Багаи также напомнил о совместной обязанности международного сообщества по предотвращению и борьбе со зловещим явлением терроризма и предупредил, что любое промедление в борьбе с террористическими движениями в Сирии поставит под угрозу все достижения борьбы с терроризмом за последние годы и заставит регион вступить в новую эру, а также вызовет небезопасность и нестабильность.

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