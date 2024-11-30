Прошлые горькие события в Алеппо не повторятся, заявил иранский посол

«Мы никогда не видели, чтобы Ливан отправлял представителя в США с просьбой убедить американцев принудить израильский режим к принятию перемирия. Требование о прекращении огня не было выдвинуто со стороны "Хезболлы", и "Хезболла" властно управляла полем боя», - отметил иранский посол, прокомментировав вопрос о прекращении огня между Ливаном и сионистским режимом.

«За три дня до объявления перемирия, несмотря на заявления сионистских властей о практически полном уничтожении ракетного потенциала "Хезболлы", 200 ракет были выпущены "Хизбаллой" по Тель-Авиву и северу оккупированной Палестины. Этот день стал крайне тяжелым для израильтян, и, вероятно, именно это обстоятельство побудило сионистов к принятию перемирия», - добавил дипломат.

«Мы являемся свидетелями сотрудничества Соединенных Штатов с террористическими группировками. На протяжении последних лет США снабжали эти группировки новым вооружением, и граница с Турцией оставалась для них открытой. В настоящее время сирийская армия вступила в прямые боевые действия с этими группировками и достигла определенных успехов в их подавлении», - заявил в другой части своей речи Амани, отметив, что террористические группы в Сирии считали, что в результате недавних событий фронт Сопротивления и "Хезболла" ослабли.

«Если они (террористические группировки – ред.) полагают, что смогут повторить в Алеппо события начала 90-х по солнечному календарю, они глубоко ошибаются, - подчеркнул он. - Сирийское государство в настоящее время сильнее, Россия более решительно настроена на защиту Сирии, а фронт Сопротивления и Иран оказывают поддержку сирийскому народу и правительству».

«Наше присутствие в Сирии обусловлено просьбой правительства этой страны о предоставлении военной консультационной помощи», - заключил посол Ирана в Ливане.