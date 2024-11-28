Захарова: по мере роста числа туристов география полётов в Иран будет расширяться

Она подчеркнула, что авиасообщение не ограничивается только Москвой. Захарова напомнила, что летом осуществлялись прямые рейсы Тегеран-Санкт-Петербург, а рейсы в Грозный продолжаются.

По ее словам, с увеличением взаимного туристического потока, будет расширяться и сеть авиарейсов.

Это заявление прозвучало в ответ на вопрос журналиста о планах развития авиасообщения с Ираном и о том, можно ли ожидать прямых рейсов из других городов России, помимо Москвы. Вопрос журналиста также касался заявления заместителя министра иностранных дел России о работе карт «Мир» в азиатских странах.