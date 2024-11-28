28 нояб. 2024 г., 16:43
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Захарова: по мере роста числа туристов география полётов в Иран будет расширяться

28 нояб. 2024 г., 16:43
??????? ID: 85673953
Захарова: по мере роста числа туристов география полётов в Иран будет расширяться

Тегеран, 28 ноября, ИРНА - Официальная представительница МИД России Мария Захарова заявила, что география авиарейсов в Иран будет расширяться по мере роста туристического потока между Россией и Ираном.

Она подчеркнула, что авиасообщение не ограничивается только Москвой.  Захарова напомнила, что летом  осуществлялись прямые рейсы Тегеран-Санкт-Петербург, а рейсы в Грозный продолжаются. 

По ее словам,  с увеличением взаимного туристического потока,  будет расширяться и сеть авиарейсов. 

Это заявление прозвучало в ответ на вопрос журналиста о  планах развития авиасообщения с Ираном и о том, можно ли ожидать прямых рейсов из других городов России, помимо Москвы.  Вопрос журналиста также касался заявления заместителя министра иностранных дел России о работе карт «Мир» в азиатских странах.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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