18 нояб. 2024 г., 18:36
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран решительно ответит на обвинения Запада на встрече IMO: иранский политик

18 нояб. 2024 г., 18:36
Новости ID: 85663539
Иран решительно ответит на обвинения Запада на встрече IMO: иранский политик

Тегеран, 18 ноября, ИРНА — Заместитель министра транспорта, прибывший в Лондон для участия в заседании Совета Международной морской организации (IMO), опроверг обвинения западных стран в причастности Ирана к беспорядкам в Красном море, подчеркнув, что основной причиной нынешней ситуации в регионе Западной Азии является геноцид, совершаемый израильским режимом в Палестине и Ливане при поддержке США.

В своем выступлении на заседании Совета IMO во вторник Али Акбар Сафаи заявил: «Прискорбно, что представители некоторых делегаций, включая США, вновь использовали трибуну Международной морской организации для продвижения своих политических целей, распространяя ложь, преднамеренно искажая информацию и выдвигая безосновательные обвинения против Исламской Республики Иран в отношении ситуации в регионе».

Он изложил позицию Ирана в отношении безопасности на море, заявив: «Исламская Республика Иран подтверждает свою приверженность безопасности на море и свободе судоходства. Иран также подчеркивает необходимость обеспечения безопасности на море в Красном море, а также в Персидском заливе».

Заместитель министра добавил: «Йеменский народ — независимый и влиятельный народ в регионе, который принимает решения и действует в соответствии со своими интересами и соображениями. В этом контексте Исламская Республика Иран решительно отвергает любые безосновательные заявления некоторых (западных) правительств и рассматривает их как предлог для оправдания и легитимизации незаконных действий и военной агрессии США против Йемена».

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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