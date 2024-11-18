Иран решительно ответит на обвинения Запада на встрече IMO: иранский политик

В своем выступлении на заседании Совета IMO во вторник Али Акбар Сафаи заявил: «Прискорбно, что представители некоторых делегаций, включая США, вновь использовали трибуну Международной морской организации для продвижения своих политических целей, распространяя ложь, преднамеренно искажая информацию и выдвигая безосновательные обвинения против Исламской Республики Иран в отношении ситуации в регионе».

Он изложил позицию Ирана в отношении безопасности на море, заявив: «Исламская Республика Иран подтверждает свою приверженность безопасности на море и свободе судоходства. Иран также подчеркивает необходимость обеспечения безопасности на море в Красном море, а также в Персидском заливе».

Заместитель министра добавил: «Йеменский народ — независимый и влиятельный народ в регионе, который принимает решения и действует в соответствии со своими интересами и соображениями. В этом контексте Исламская Республика Иран решительно отвергает любые безосновательные заявления некоторых (западных) правительств и рассматривает их как предлог для оправдания и легитимизации незаконных действий и военной агрессии США против Йемена».