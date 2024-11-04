Продажа акций израильских компаний не влияет на операции ВС Йемена, заявил Яхья Сари

«Наши данные показывают, что некоторые морские транспортные компании сиониского режима продали свои акции или активы другим морским компаниям или зарегистрировали их под другими названиями», - заявил представитель вооруженных сил Йемена.

По его утверждению, данное действие было осуществлено с целью мошенничества и уклонения от наказаний, налагаемых вооруженными силами Йемена на эти суда и компании.

«Вооруженные силы Йемена не признают изменений в праве собственности на эти суда и смены флага судов сиониского режима и предостерегают от любого сотрудничества с компаниями и судами этого режима», - сказал Сари, подчеркнув, что их проход через зону операций вооруженных сил Йемена запрещен.