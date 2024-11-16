Американский чиновник: действия йеменской армии поразительны

Как сообщает веб-сайт Axios, заместитель министра обороны и высокопоставленный чиновник по вопросам продажи вооружений США Билл Лаплант заявил, что Йемен теперь обладает технологиями производства баллистических ракет, которыми обладают лишь развитые страны мира.

Выступая на конференции «Будущее обороны» в Вашингтоне, он, указывая на высокую военную мощь йеменской армии, добавил: «Йеменская армия стала ужасающей. Я инженер и физик, всю свою карьеру работал в области ракет, и то, что я увидел за последние шесть месяцев от действий вооруженных сил Йемена, связанных с Саной, меня поразило».

Высокопоставленный чиновник Пентагона, ответственный за продажи вооружений, продолжил: «Вооруженные силы Йемена используют более совершенное вооружение, в том числе ракеты, с помощью которых они могут совершать поразительные действия».

Он добавил: «Если баллистическая ракета попадет в американский военный корабль, это будет очень плохой день для нас, поэтому нам нужно уйти из Красного моря».