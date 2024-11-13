Пентагон признал обстрел двух американских ракетных эсминцев со стороны армии Йемена

«Ракетные эсминцы USS Spruance и USS Stockdale в ходе прохождения были атакованы 8 БПЛА, 5 противокорабельными баллистическими ракетами и 3 противокорабельными крылатыми ракетами», - заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге для журналистов.

Райдер утверждал, что силы CENTCOM успешно отразили атаку, корабли не понесли повреждений, а экипаж не пострадал.

Официальный представитель вооруженных сил Йемена генерал-майор Яхья Сари во вторник, 12 ноября, заявил о нанесении ракетных ударов по трем американским военным кораблям в Красном море и Индийском океане. По его словам, в атаке использовались баллистические, крылатые ракеты и беспилотники.