13 нояб. 2024 г., 10:12
Journalist ID: 5621
??????? ID: 85658153
T T
0 Persons

????

Пентагон признал обстрел двух американских ракетных эсминцев со стороны армии Йемена

13 нояб. 2024 г., 10:12
??????? ID: 85658153
Пентагон признал обстрел двух американских ракетных эсминцев со стороны армии Йемена

Тегеран, 13 ноября, ИРНА – Министерство обороны США (Пентагон) подтвердило, что армия Йемена атаковала два американских ракетных эсминца, которые проходили через Баб-эль-Мандеб, используя беспилотные летательные аппараты и ракеты.

«Ракетные эсминцы USS Spruance и USS Stockdale в ходе прохождения были атакованы 8 БПЛА, 5 противокорабельными баллистическими ракетами и 3 противокорабельными крылатыми ракетами», - заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге для журналистов.

Райдер утверждал, что силы CENTCOM успешно отразили атаку, корабли не понесли повреждений, а экипаж не пострадал.

Официальный представитель вооруженных сил Йемена генерал-майор Яхья Сари во вторник, 12 ноября, заявил о нанесении ракетных ударов по трем американским военным кораблям в Красном море и Индийском океане. По его словам, в атаке использовались баллистические, крылатые ракеты и беспилотники.

0 Persons

????

??? ???????????

You are replying to: .