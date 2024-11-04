4 нояб. 2024 г., 18:48
Новости ID: 85649691
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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В результате израильских обстрелов сектора Газа за последние 24 часа погибли 33 палестинца и 156 получили ранения

4 нояб. 2024 г., 18:48
Новости ID: 85649691
В результате израильских обстрелов сектора Газа за последние 24 часа погибли 33 палестинца и 156 получили ранения

Тегеран, 4 ноября, ИРНА - Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что за последние 24 часа в результате преступлений израильского режима в секторе погибли и получили ранения 189 палестинцев.

В заявлении Министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа, опубликованном на 394-й день войны, говорится:  «армия израильского режима совершила за последние 24 часа три преступления в секторе Газа, в результате которых 33 палестинца погибли и 156 получили ранения».

В заявлении также говорится:  с учетом этих погибших и раненых, с начала нападений израильского режима на сектор Газа 7 октября 2023 года погибли 43 374 палестинца и 102 261 получил ранения.

Министерство здравоохранения также заявило, что в результате продолжающихся обстрелов многие тела остаются под завалами, и спасательные службы не могут их извлечь.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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