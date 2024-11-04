В результате израильских обстрелов сектора Газа за последние 24 часа погибли 33 палестинца и 156 получили ранения

В заявлении Министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа, опубликованном на 394-й день войны, говорится: «армия израильского режима совершила за последние 24 часа три преступления в секторе Газа, в результате которых 33 палестинца погибли и 156 получили ранения».

В заявлении также говорится: с учетом этих погибших и раненых, с начала нападений израильского режима на сектор Газа 7 октября 2023 года погибли 43 374 палестинца и 102 261 получил ранения.

Министерство здравоохранения также заявило, что в результате продолжающихся обстрелов многие тела остаются под завалами, и спасательные службы не могут их извлечь.