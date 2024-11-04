Иран ответит самым решительным образом на любое посягательство на свой национальный суверенитет: Багаи

Эсмаил Багаи, представитель МИД Ирана, на еженедельной пресс-конференции для журналистов заявил: «На прошлой неделе отмечался Всемирный день борьбы с насилием в отношении журналистов, и, к сожалению, в течение последнего года журналисты подвергались самым жестоким преступлениям со стороны израильского режима. Мы отдаём дань памяти всем свободным журналистам мира, которые отдали свои жизни, информируя мир о преступлениях, совершаемых в Газе и Ливане».

В отношении высылки иранских консулов из Германии представитель МИД заявил: «Пока высылок не было. В течение последних нескольких дней между нами и Германией был постоянный контакт, в Тегеране и Берлине состоялись переговоры. Мы заявили, что действия Германии не могут быть оправданы. Реакция Германии на вопрос, касающийся юрисдикции Ирана и гражданина Ирана, совершившего многочисленные террористические преступления, одним из которых стало преступление в Ширазе, неприемлема».

Багаи продолжил: «Процесс судебного разбирательства был прозрачным и справедливым, совершенное преступление относится к категории тяжких, и в соответствии с нашими законами ему соответствует определенное наказание. Что касается защиты иранцев, проживающих в Германии, то в МИД и других соответствующих органах состоялись заседания, чтобы обеспечить надлежащее консульское обслуживание и мы будем следить за этим вопросом».

Относительно вероятности активизации механизма «срабатывания» со стороны западных стран он сказал: «Мы рассмотрели все возможные сценарии и ясно дали понять, что нет никаких оснований для использования механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, поскольку Иран по-прежнему привержен своим обязательствам по СВПД. Действия, предпринятые с нашей стороны, были предприняты через год после выхода Трампа из соглашения и представляли собой реакцию на действия противоположной стороны, направленную на восстановление баланса в содержании СВПД, а также компенсацию за просчеты и невыполнение обязательств европейскими партнерами».

Представитель МИД заявил: «Мы считаем, что присутствие США в регионе дестабилизирует его, и одним из неизменных принципов нашей внешней политики всегда было то, что пока регион сталкивается с присутствием иностранных войск, включая американские, напряженность будет сохраняться. Это не влияет на нашу решимость защищать себя, но странам региона необходимо совместно работать над обеспечением безопасности региона».

Багаи подчеркнул: «Иран ответит самым решительным образом на любое посягательство на свой национальный суверенитет и территориальную целостность».

Он добавил: «Наша официальная позиция по поводу отказа от оружия массового уничтожения и мирного характера иранской ядерной программы ясна. В то же время, как сказал Лидер страны, мы будем оснащены всем необходимым для защиты Ирана».