4 нояб. 2024 г., 12:14
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Новости ID: 85649222
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Тель-Авив объявил об официальном разрыве отношений с БАПОР

4 нояб. 2024 г., 12:14
Новости ID: 85649222
Тель-Авив объявил об официальном разрыве отношений с БАПОР

Тегеран, 4 ноября, ИРНА – Сионистский режим сообщил об официальном разрыве отношений с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

По данным 12-го канала израильского телевидения, Тель-Авив официально объявил Организации Объединенных Наций о разрыве своих отношений с БАПОР.

«Мы проинформировали Организацию Объединенных Наций о разрыве отношений с этим агентством», - заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан.

Он утверждал, что Тель-Авив продолжает свои сотрудничества с гуманитарными организациями, однако не с теми, которые, по его мнению, оказывают поддержку терроризму.

Следует отметить, что ранее директор германского отделения Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик заявил в интервью немецким СМИ, что в Газе не существует другой гуманитарной структуры, способной заменить БАПОР.

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