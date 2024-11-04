Тель-Авив объявил об официальном разрыве отношений с БАПОР

По данным 12-го канала израильского телевидения, Тель-Авив официально объявил Организации Объединенных Наций о разрыве своих отношений с БАПОР.

«Мы проинформировали Организацию Объединенных Наций о разрыве отношений с этим агентством», - заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан.

Он утверждал, что Тель-Авив продолжает свои сотрудничества с гуманитарными организациями, однако не с теми, которые, по его мнению, оказывают поддержку терроризму.

Следует отметить, что ранее директор германского отделения Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик заявил в интервью немецким СМИ, что в Газе не существует другой гуманитарной структуры, способной заменить БАПОР.