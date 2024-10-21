Иран не допустит никаких уступок в отношении своего территориального суверенитета: Багаи

Эсмаил Багаи, официальный представитель МИД, на еженедельном брифинге для журналистов утром во вторник, 30 октября, заявил: «в последние недели дипломатическое ведомство предприняло значительные усилия для предотвращения убийств и подстрекательства к войне со стороны израильского режима в Газе и Ливане и распространения этого на регион. Эти консультации начались с поездки министра иностранных дел в Ливан».

Он сказал: «помимо дипломатических консультаций и поездок в страны региона, состоялись многочисленные телефонные переговоры с различными должностными лицами, и были проведены продуктивные переговоры по предотвращению эскалации напряженности. Послание министра иностранных дел в этих поездках было ясным, и одной из главных задач являлось улучшение и расширение отношений с соседями».

Официальный представитель МИД подчеркнул: «ответственность Ирана в региональных условиях и наш приоритет в установлении и расширении мира, стабильности и спокойствия в регионе и прекращении злодеяний израильского режима являются нашей человеческой, этической и законной обязанностью в соответствии с международным правом, и это послание было предельно ясным и четким».

Он сказал: «Россия и Китай, как два важных члена Совета Безопасности, могут сыграть важную роль, и они решительно выступили против позиции израильского режима».

По его словам, Иран не допустит никаких уступок в отношении своего территориального суверенитета.

Представитель МИД, комментируя возобновление дискуссии о трех островах, заявил: «Во-первых, мы сожалеем, что в нынешней ситуации, когда регион должен сосредоточиться на прекращении злодеяний израильского режима, вопрос обсуждения между Ираном и одной из стран выносится на публичное обсуждение. В течение года мы поднимаем этот вопрос с нашими друзьями, партнерами и соответствующими странами, и наша позиция ясна: мы настаиваем на нашем национальном суверенитете и территориальной целостности, и эта позиция основана на всех международных законах и уважении к правам стран. Мы также представили свои ноты протеста по этому поводу».

Что касается ответа Ирана на угрозы израильского режима, он продолжил: «Наше послание предельно ясно, и мы многократно заявляли, что любые злодеяния израильского режима встретят решительный ответ Ирана, и решение о форме ответа остается за нами. Развертывание американской системы ПРО является продолжением американской поддержки израильского режима и своего рода угрозой для него. Наше послание об ответственности стран, которые каким-либо образом участвуют в агрессии против Ирана, ясно, и мы рады, что страны региона достигли того уровня зрелости, при котором поддержание мира и безопасности региона является нашей общей задачей, и последствия любой нестабильности затронут все страны региона. Страны этого региона никогда не позволят использовать свою территорию для агрессии против любой другой страны региона».