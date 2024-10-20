Арагчи: Иран готов незамедлительно ответить на возможную атаку Израиля

"Израиль не может совершать преступления в Газе и Ливане без помощи США. Все оружие, которое там используется, предоставлено Америкой", сказал Арагчи в эфире турецкого телеканала NTV.

"Для нас США — союзник сионистов, и если в регионе произойдет масштабная война, в нее будут втянуты США, а мы этого совершенно не хотим", подчеркнул глава иранской дипломатии.

Глава иранского МИД добавил, что на любое нападение на ядерные объекты Ирана или любое подобное нападение будет дан незамедлительный ответ. "Мы идентифицировал все цели в Израиле, Израиль получит пропорциональный ответ на любое нападение на Иран", сказал он.

"Мы не атаковали экономические или гражданские объекты сионистского режима, а наносили удары только по военным объектам", уточнил он.