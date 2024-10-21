КСИР: вооруженные силы ИРИ всегда находятся в полной готовности

«Мы стоим на пути мучеников до конца жизни, и их путь и учение будут продолжаться», - отметил сегодня утром бригадный генерал Масджеди, указав на массовое участие народа в церемонии возвращения на родину из Ливана тела мученика Нилфорушана.

«Мы не отступим перед этими жертвами и отомстим от сионистского врага за кровь этих дорогих мучеников и угнетенных людей Палестины и Ливана», - заявил Масджеди, отметив, что массовое присутствие народа на церемонии возвращения на родину тела мученика Нилфорушана является выражением сопротивления, стойкости и готовности к жертве.

Бригадный генерал Масджеди отметил степень подготовки вооруженных сил к противостоянию угрозам, добавив, что вооруженные силы Исламской Республики Иран всегда находятся в полной готовности.