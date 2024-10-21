21 окт. 2024 г., 10:56
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Новости ID: 85634458
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КСИР: вооруженные силы ИРИ всегда находятся в полной готовности

21 окт. 2024 г., 10:56
Новости ID: 85634458
КСИР: вооруженные силы ИРИ всегда находятся в полной готовности

Тегеран, 21 октября, ИРНА – Вооруженные силы Исламской Республики Иран всегда находятся в полной готовности. С таким заявлением выступил заместитель координатора сил специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Ирадж Масджеди.

«Мы стоим на пути мучеников до конца жизни, и их путь и учение будут продолжаться», - отметил сегодня утром бригадный генерал Масджеди, указав на массовое участие народа в церемонии возвращения на родину из Ливана тела мученика Нилфорушана.

«Мы не отступим перед этими жертвами и отомстим от сионистского врага за кровь этих дорогих мучеников и угнетенных людей Палестины и Ливана», - заявил Масджеди, отметив, что массовое присутствие народа на церемонии возвращения на родину тела мученика Нилфорушана является выражением сопротивления, стойкости и готовности к жертве.

Бригадный генерал Масджеди отметил степень подготовки вооруженных сил к противостоянию угрозам, добавив, что вооруженные силы Исламской Республики Иран всегда находятся в полной готовности.

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