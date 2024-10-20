- Некоторые западные страны заявляют об отправке баллистических ракет из Ирана в Россию. Иранские и российские власти ранее отрицали эти заявления. Иранские и российские власти всегда подчеркивали, что сотрудничество между двумя странами полностью законно с точки зрения международных правил и не направлено против какой-либо третьей стороны. Это сотрудничество не является новым и не имеет ничего общего с украинским конфликтом и направлено на взаимные интересы. Что вы думаете об этом? Имеют ли западные страны право комментировать это?

Западные страны должно больше беспокоить отправка их вооружений Украине или Израилю, чьи вооруженные силы (ВС) массово совершают воинские преступления в отношении мирного населения на Украине, в России (причем не только на новых территориях, но и как минимум в приграничных областях), в секторе Газа и Ливане. Вместо этого в западных СМИ тиражируются спекуляции о поставках иранских ракет в РФ.

В отличие от США и их союзников Россия и США не нарушают международное право, в тои числе в отношении экспорта вооружений. Хотя РФ в Курской области подверглась агрессии со стороны ВС Украины, а де-факто ядерное государство Израиль угрожает военным ударом по Исламской Республике Иран (ИРИ). Ответом на это станет подписание нашими странами в ближайшее время договора о всеобъемлющем стратегическим партнерством, что позволит активно развивать и военное сотрудничество.

- Какова цель Запада, повторяющего эти обвинения и принимающего новые санкции против иранских чиновников под этим предлогом?

Запад заинтересован в ослаблении ИРИ и ее политической и финансово-экономической изоляции. Для это ранее использовались вымышленные угрозы в отношении иранских ядерных и ракетных программ, теперь якобы поставки России баллистических ракет. Повод для введения односторонних (нелегитимных и незаконных) финансово-экономических санкций Запад всегда может найти, так как его не устраивает независимая внешная политика как ИРИ, так и РФ.

- Европа и особенно три страны Франция, Германия и Англия являются главными обвиняемыми в геноциде мусульман и нарушении мира и стабильности в регионе Ближнего Востока из-за поставок большей части оружия, используемого Израилем. Вооруженное сотрудничество этих стран с Израилем нарушает писаные и обычные нормы международного права, права человека и гуманитарные права, поскольку совершенно очевидно, что это оружие используется для геноцида палестинцев и агрессии против Ливана. Но западные страны молчат по этому поводу. Что вы думаете по этому поводу?

Франция при президенте Эмманюэле Макроне излишне озабочена проблемой возрождения собственного величия. Свое стремительное сокращение влияния в Африке Париж пытается компенсировать агрессивной политикой на Украине и на Ближнем Востоке, где французские власти защищают преступные режимы Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньяху. Именно Париж обманывал Тегеран, когда заявлял о готовности право-радикального правительства Нетаньяху к мирному урегулированию в Ливане. А 1 октября ВС Франции пытались перехватывать иранские баллистические ракеты законного ответного удара ИРИ по Израилю. Верить нынешнему французскому руководству нельзя. Оно слишком зависит от Вашингтона, крайне заинтересованного в победе преступного режима Нетаньяху.

Великобритания всегда на Ближнем Востоке пренебрегала национальными интересами расположенных в регионе стран. Заигрывая с арабскими государствами, она служит американским национальным интересам, всячески поддерживает террористические организации (в частности, «Исламское государство) и проводит политику неоколониализма. Лондону никогда верить нельзя, и об этом иранцы хорошо знают.

В отношении Германии такой однозначности нет. Она избегает поставок вооружений ЦАХАЛ и свертывает экономическое сотрудничество с Израилем. Однако и Берлин излишне зависим от Вашингтона, поэтому он не может быть опорой Тегерану в Европе.

- Что вы думаете о политике одной крыши и двух воздухов Запада в этой сфере?

Крыша у них англо-американская, в которой израильского лобби имеет чрезвычайно сильное влияние. Но в публичной сфере Запад пытается лавировать, на словах порой осуждая Израиль, а на деле думая только о защите преступного режима Нетаньяху, в том числе путем поставок ему вооружений для убийства мирного населения сектора Газа, Ливана и Сирии.

- Европейская сторона пригрозила санкциями Корпусу стражей исламской революции. Как вы думаете, имеют ли они на это право?

Европа постоянно нарушает международное право. И хотя КСИР в ИРИ является государственной структурой, против него уже вводились санкции. И такие санкции могут быть расширены, вплоть до объявления КСИР террористической организацией. Против этого нужно бороться в международных судах. Так, преступный режим Зеленского пытался объявить РФ террористическим государством, но Москва смогла защитить свои права даже в международных судах, расположенных в Европе.

*Владимир Евсеев - заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт, кандидат технических наук.