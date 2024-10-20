20 окт. 2024 г., 16:49
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Новости ID: 85633910
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В Ливане погибла иранка в результате атаки израильского беспилотника

20 окт. 2024 г., 16:49
Новости ID: 85633910
В Ливане погибла иранка в результате атаки израильского беспилотника

Тегеран, 20 октября. ИРНА — Посольство Ирана в Ливане объявило, что иранская женщина по имени Масуме Карбаси и ее муж погибли в результате удара израильского беспилотника в городе Джуния, к северу от Бейрута.

В сообщении на своем аккаунте X в воскресенье посольство Исламской Республики Иран в Бейруте, столице Ливана, заявило, что в результате бесчеловечной атаки беспилотника сионистским режимом в субботу, 19 октября 2024 года, в общественном месте в районе Джуния в Ливане, одна из иранских женщин, проживающих в Ливане, по имени Масуме Карбаси, погибла вместе со своим мужем.

Посольство выразило соболезнования ее детям и родственникам и решительно осудило этот варварский акт сионистов, направленный против невинных граждан.

Оно призвало международное сообщество принять практические, немедленные и эффективные меры для защиты жизней невинных людей, которые находятся под постоянной угрозой со стороны военной машины сионистского режима.

Кроме того, супруга посла Ирана в Ливане Наргес Гадириан подтвердила мученическую смерть Карбаси от рук сионистского режима, отметив, что у нее пятеро детей.

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