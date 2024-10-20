Галибаф: три острова в Персидском заливе — неотъемлемая часть Ирана

На открытом заседании парламента в воскресенье Калибаф отреагировал на необоснованные заявления в заключительном заявлении совместного заседания Европейского союза и Совета сотрудничества стран Персидского залива в Брюсселе относительно трех иранских островов.

Обращаясь к Совету сотрудничества стран Персидского залива, он сказал, что вместо того, чтобы тратить свою энергию на то, чтобы остановить военную машину сионистского режима, совет продолжает делать беспочвенные заявления о территориальной целостности Исламской Республики Иран.

Европейский союз и некоторые влиятельные страны в этом союзе также свелись из независимых и волевых стран к игрокам, слушающим приказы сионистского режима и оправдывающим геноцид этого режима в Газе и Ливане, добавил он.

ЕС и другие должны знать, что три острова в Персидском заливе Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб являются неразделимыми частями страны, и никто не посмеет что-либо сделать против этого неоспоримого принципа, сказал спикер парламента.

Галибаф также призвал иранскую администрацию как можно скорее осуществить развитие этих иранских островов.