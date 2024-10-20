Аракчи: дипломатические консультации достигнут высокого уровня с визитом президента в Казань

«Четвертый раунд визита в страны региона начался в среду (16 октября) и завершился визитом в три страны – Иорданию, Египет и Турцию», - написал Аракчи сегодня утром в сообщении, размещенном в соцсети Х.

«В ходе встречи с господами Абдаллой II, королем Иордании, Абдель Фаттахом ас-Сиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентами Египта и Турции, я отметил опасную ситуацию в регионе в связи с эскалацией войны и расширением масштабов военных преступлений сионистского режима в агрессии против Ливана и геноцида в Газе, - говорится в сообщении. - Я также изложил недавние активные усилия Исламской Республики Иран, направленные на предотвращение нестабильности и угроз безопасности в Западной Азии».

Министр иностранных дел добавил, что он также провел конструктивные консультации с некоторыми членами движения ХАМАС по вопросам, связанным с событиями в Газе.

«Дипломатические консультации, направленные на содействие миру, стабильности и устойчивой безопасности в регионе, продолжатся и достигнут высокого уровня с визитом президента в Казань в ближайшие дни», заключил он.