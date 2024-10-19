Иран и Турция подчеркнули необходимость остановки геноцида Израиля в Газе и Ливане

«На встрече доктора Аракчи с президентом Эрдоганом обсуждались двусторонние отношения Ирана и Турции, а также последние события в регионе», - написал Багаи в своем сообщении, размещенном в социальной сети X.

«Иран и Турция, будучи двумя крупными и влиятельными соседями в регионе и мире Ислама, единодушны в том, что безграничные агрессии и преступления сионистского режима представляют собой серьезную угрозу для безопасности и стабильности региона, и подчеркивают необходимость срочных международных действий для прекращения массовых убийств невинных людей, сдерживания войны и остановки геноцида в Газе и Ливане», - добавил он.