19 окт. 2024 г., 14:07
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Новости ID: 85632569
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Иран и Турция подчеркнули необходимость остановки геноцида Израиля в Газе и Ливане

19 окт. 2024 г., 14:07
Новости ID: 85632569
Иран и Турция подчеркнули необходимость остановки геноцида Израиля в Газе и Ливане

Тегеран, 19 октября, ИРНА – Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в своем сообщении указал на встречу Аббаса Аракчи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и отметил, что в ходе обсуждения они подчеркнули необходимость остановки геноцида, совершаемого сионистским режимом в Газе и Ливане.

«На встрече доктора Аракчи с президентом Эрдоганом обсуждались двусторонние отношения Ирана и Турции, а также последние события в регионе», - написал Багаи в своем сообщении, размещенном в социальной сети X.

«Иран и Турция, будучи двумя крупными и влиятельными соседями в регионе и мире Ислама, единодушны в том, что безграничные агрессии и преступления сионистского режима представляют собой серьезную угрозу для безопасности и стабильности региона, и подчеркивают необходимость срочных международных действий для прекращения массовых убийств невинных людей, сдерживания войны и остановки геноцида в Газе и Ливане», - добавил он.

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