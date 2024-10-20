Женская команда Ирана сделала историю на чемпионате мира по кануполо

Чемпионат мира по кануполо, начавшийся 15 октября в Китае, завершился сегодня, 20 октября, с проведением финальных соревнований. На соревнованиях Иран представляли женская команда «Эсфахан-э Хорушан» и мужская команда «Малаван-э Недаджа».

В последний день соревнований представители Ирана вышли на встречу с соперниками. Женская команда «Эсфахан-э Хорушан» в своем пятом и последнем матче второго раунда сыграла против Сингапура и в итоге победила со счетом 3:2.

Представитель Ирана с этим результатом впервые в истории иранского кануполо вышел в полуфинал чемпионата мира и также смог получить путевку на Всемирные игры.