20 окт. 2024 г., 14:08
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Женская команда Ирана сделала историю на чемпионате мира по кануполо

20 окт. 2024 г., 14:08
Новости ID: 85633727
Женская команда Ирана сделала историю на чемпионате мира по кануполо

Тегеран, 20 октября, ИРНА – Женская команда Ирана в завершение чемпионата мира по кануполо заняла четвертое место и получила путевку на Всемирные игры.

Чемпионат мира по кануполо, начавшийся 15 октября в Китае, завершился сегодня, 20 октября, с проведением финальных соревнований. На соревнованиях Иран представляли женская команда «Эсфахан-э Хорушан» и мужская команда «Малаван-э Недаджа».

В последний день соревнований представители Ирана вышли на встречу с соперниками. Женская команда «Эсфахан-э Хорушан» в своем пятом и последнем матче второго раунда сыграла против Сингапура и в итоге победила со счетом 3:2.

Представитель Ирана с этим результатом впервые в истории иранского кануполо вышел в полуфинал чемпионата мира и также смог получить путевку на Всемирные игры.

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