Заместительница постоянного представителя Ирана при ООН заявила об отклонении антииранской резолюции Канады по правам человека

В среду в третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН Эршади выступила по поводу принятия антииранской резолюции Канады по правам человека, ежегодно выдвигаемой против Ирана. Она подчеркнула избирательный характер резолюции, признав при этом необходимость постоянных улучшений.

Эршади указала на поддержку данной резолюции Канадой, США, Великобританией и Германией, которые, по её словам, бессовестно поддерживают зверские преступления израильского режима. Она отметила, что США накладывают вето на любые резолюции или поправки, направленные на прекращение убийств и установление немедленного и постоянного перемирия в Газе, а Германия и США являются основными поставщиками вооружений Израилю, становясь соучастниками военных преступлений.

Великобритания поддерживает политику США, оправдывая любые преступления Израиля как «право на самооборону», а министр иностранных дел Великобритании отказывается называть происходящее в Газе геноцидом. Канада же либо молчит о геноциде в Газе, либо под разными предлогами направляет туда свои вооружённые силы для укрепления израильского режима.