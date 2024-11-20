Тель-Авив под огнём Хезболлы

В публикации «Рай аль-Йом» о нарастающем конфликте между Хезболлой и израильским режимом говорится: «после того, как израильтяне убили Мохаммеда Афифа, пресс-секретаря Хезболлы, и нанесли удар по Бейруту, Хезболла вновь подвергла Тель-Авив обстрелу, ответив как на удар по Бейруту, так и на действия Израиля, который в последние дни пытался силой, эскалацией атак и разрушениями навязать свою волю».

В публикации говорится: «Хезболла вернула огненный шар в сердце столицы израильского режима, отправив важное сообщение о способности в любой момент обрушить огонь на Тель-Авив. Тель-Авив ясно понял это сообщение».

«Рай аль-Йом» пишет, что хотя Тель-Авив за последние два месяца подвергался атакам беспилотников и ракет, последняя атака имеет особое значение, поскольку Хезболла использовала ракеты «Фатех-110», которые вызвали значительные разрушения в Тель-Авиве и беспрецедентный ужас в Израиле.

По данным СМИ, ракета «Фатех-110» впервые была применена 6 ноября. Это высокоточная ракета, используемая для поражения важных целей с высокой точностью. Она имеет боеголовку весом 500 кг, длину 8,8 метров и дальность 300 км. Ракета обладает высокой разрушительной силой, её можно запускать как со стационарных, так и с мобильных платформ, и она работает на твёрдом топливе. «Фатех-110» — это высокоточная баллистическая ракета класса «земля-земля», используемая против стратегических объектов с точностью до 10 метров. Запасы «Хезболлы» этой ракеты составляют 12 000 единиц.