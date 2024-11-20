США снова наложили вето на проект резолюции о прекращении огня в Газе

В голосовании, состоявшемся утром в среду по местному времени на заседании Совета Безопасности, 14 из 15 членов Совета проголосовали за предложенную резолюцию. Ни один член Совета Безопасности не воздержался, однако США, проголосовав против, наложили на неё вето.

Десять избранных членов Совета Безопасности, включая Алжир, Эквадор, Японию, Мозамбик, Мальту, Южную Корею, Сьерра-Леоне, Словению, Швейцарию и Гайану, представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции, призывающий к немедленному, безусловному и постоянному прекращению огня.