20 нояб. 2024 г., 22:02
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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США снова наложили вето на проект резолюции о прекращении огня в Газе

20 нояб. 2024 г., 22:02
??????? ID: 85666050
США снова наложили вето на проект резолюции о прекращении огня в Газе

Тегеран, 20 ноября, ИРНА – США, поддерживая Израиль, вновь наложили вето на проект резолюции десяти непостоянных членов Совета Безопасности ООН, призывающий к немедленному, безусловному и постоянному прекращению огня в Газе и освобождению всех пленных.

В голосовании, состоявшемся утром в среду по местному времени на заседании Совета Безопасности, 14 из 15 членов Совета проголосовали за предложенную резолюцию.  Ни один член Совета Безопасности не воздержался, однако США, проголосовав против, наложили на неё вето.

Десять избранных членов Совета Безопасности, включая Алжир, Эквадор, Японию, Мозамбик, Мальту, Южную Корею, Сьерра-Леоне, Словению, Швейцарию и Гайану, представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции, призывающий к немедленному, безусловному и постоянному прекращению огня.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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