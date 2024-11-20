Хезболла атаковала штаб-квартиру Голанских бригад израильской армии с помощью беспилотников

В своем кратком заявлении «Хезболла» подчеркнула, что в рамках поддержки палестинского народа в секторе Газа, его мужественного и благородного сопротивления, а также защиты Ливана и его народа, в 6:15 утра по местному времени база «Шарага» была атакована. «Хезболла» заявила о точном попадании беспилотников в цели.

Кроме того, «Хезболла» сообщила о ракетном обстреле города Цфат на севере оккупированной Палестины в полдень. Также было объявлено о двух ракетных атаках боевиков «Хезболлы» по позициям израильских войск к югу от города Хайям на юге Ливана.