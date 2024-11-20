20 нояб. 2024 г., 21:04
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Хезболла атаковала штаб-квартиру Голанских бригад израильской армии с помощью беспилотников

20 нояб. 2024 г., 21:04
Новости ID: 85666009
Хезболла атаковала штаб-квартиру Голанских бригад израильской армии с помощью беспилотников

Тегеран, 20 ноября, ИРНА – Ливанское движение сопротивления «Хезболла» объявило о нанесении удара несколькими беспилотниками-камикадзе по базе «Шарага», штаб-квартире командования Голанских бригад Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в северной части оккупированного Акко.

В своем кратком заявлении «Хезболла» подчеркнула, что в рамках поддержки палестинского народа в секторе Газа, его мужественного и благородного сопротивления, а также защиты Ливана и его народа, в 6:15 утра по местному времени база «Шарага» была атакована.  «Хезболла» заявила о точном попадании беспилотников в цели.

Кроме того,  «Хезболла» сообщила о ракетном обстреле города Цфат на севере оккупированной Палестины в полдень.  Также было объявлено о двух ракетных атаках боевиков «Хезболлы» по позициям израильских войск к югу от города Хайям на юге Ливана.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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