Встреча министров иностранных дел Ирана и Катара

Министр иностранных дел Катара Мохаммед бен Абдельрахман Аль Тани во вторник, 20 ноября 2024 года, провёл встречу и переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

journalistشهرام مومنی نوکنده
20 нояб. 2024 г., 16:46

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