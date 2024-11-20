Пезешкиян призвал Папу Франциска помочь в прекращении преступлений израильского режима

В послании Папе Франциску, главе католиков мира, Масъуд Пезешкиян попросил его предпринять усилия по прекращению бесчеловечных агрессий израильского режима против народа Газы и Ливана, подчеркивая, что такие действия могут существенно облегчить страдания пострадавших и помочь нуждающимся. Иран заявляет о своей готовности помочь в этом процессе.

Послание президента было передано Папе Франциску, главе католиков мира, руководителем Организации культуры и связи Ирана, в рамках двенадцатого раунда межрелигиозных диалогов между Центром межрелигиозного диалога и культур Организации культуры и связи Ирана и Ватиканским институтом межрелигиозного диалога.

В послании отмечается нестабильная обстановка и вероятность расширения войны в регионе. Президент просит Папу Франциска, как лидера католиков мира, использовать все свое влияние для предотвращения дальнейших бесчеловечных агрессий, установления мира и прекращения огня, а также создания возможностей для доставки гуманитарной помощи пострадавшим, и призвать лидеров мировых держав, особенно христианских стран, к содействию в этом важном деле. Подчеркивается, что такие действия могут существенно облегчить страдания пострадавших и помочь нуждающимся. Иран заявляет о своей готовности помочь в этом процессе.

В заключение выражается пожелание здоровья Папе Франциску и процветания христианскому сообществу.