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Пезешкиян призвал Папу Франциска помочь в прекращении преступлений израильского режима

20 нояб. 2024 г., 18:14
Новости ID: 85665888
Пезешкиян призвал Папу Франциска помочь в прекращении преступлений израильского режима

Тегеран, 20 ноября, ИРНА - Президент в своем послании обратился к Папе Франциску с просьбой использовать все свое влияние для предотвращения дальнейших бесчеловечных агрессий израильского режима, установления мира и прекращения огня, а также создания возможности для доставки гуманитарной помощи пострадавшим в условиях нестабильной ситуации и угрозы расширения войны в регионе.

В послании Папе Франциску, главе католиков мира, Масъуд Пезешкиян попросил его предпринять усилия по прекращению бесчеловечных агрессий израильского режима против народа Газы и Ливана, подчеркивая, что такие действия могут существенно облегчить страдания пострадавших и помочь нуждающимся.  Иран заявляет о своей готовности помочь в этом процессе.

Послание президента было передано Папе Франциску, главе католиков мира,  руководителем Организации культуры и связи Ирана,  в рамках двенадцатого раунда межрелигиозных диалогов между Центром межрелигиозного диалога и культур Организации культуры и связи Ирана и Ватиканским институтом межрелигиозного диалога.

В послании отмечается нестабильная обстановка и вероятность расширения войны в регионе.  Президент просит Папу Франциска, как лидера католиков мира, использовать все свое влияние для предотвращения дальнейших бесчеловечных агрессий, установления мира и прекращения огня, а также создания возможностей для доставки гуманитарной помощи пострадавшим,  и призвать лидеров мировых держав, особенно христианских стран,  к содействию в этом важном деле.  Подчеркивается, что такие действия могут существенно облегчить страдания пострадавших и помочь нуждающимся. Иран заявляет о своей готовности помочь в этом процессе.

В заключение выражается пожелание здоровья Папе Франциску и процветания христианскому сообществу.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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