Арагчи призвал членов Совета управляющих выступить против действий Евротройки

Об этом заявил он в ходе телефонных переговоров в среду вечером с министрами иностранных дел ряда стран-членов Совета управляющих МАГАТЭ, включая Бразилию, Южную Африку, Бангладеш, Алжир, Буркина-Фасо, Пакистан и Францию.

Призвав дипломатов этих стран выступить против очередного антииранского шага трех европейских стран, Арагчи напомнил им о важной роли Совета управляющих, политического органа МАГАТЭ, в защите авторитета агентства и обеспечении его профессионального статуса и независимого функционирования.

Глава иранской дипломатии объяснил конструктивный подход своей страны к МАГАТЭ, но предупредил, что шаг ряда западных стран-членов МАГАТЭ по предложению резолюции против Исламской Республики может нарушить технические и профессиональные обязанности агентства.

Неправомерный шаг трех европейских стран по принятию резолюции против Ирана лишь ослабит и нарушит процессы взаимодействия между МАГАТЭ и Ираном, подчеркнул Арагчи,

Европейская тройка (Великобритания, Франция, Германия) представила свою четвертую антииранскую резолюцию с 2020 года в преддверии заседания совета наблюдательного органа ООН по ядерной безопасности, которое началось в среду.