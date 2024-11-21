21 нояб. 2024 г., 04:33
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Новости ID: 85666132
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Арагчи призвал членов Совета управляющих выступить против действий Евротройки

21 нояб. 2024 г., 04:33
Новости ID: 85666132
Арагчи призвал членов Совета управляющих выступить против действий Евротройки

Тегеран, 21 ноября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи призвал не допустить превращения Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в платформу для продвижения политических интересов некоторых западных стран и их сторонников.

Об этом заявил он в ходе телефонных переговоров в среду вечером с министрами иностранных дел ряда стран-членов Совета управляющих МАГАТЭ, включая Бразилию, Южную Африку, Бангладеш, Алжир, Буркина-Фасо, Пакистан и Францию.

Призвав дипломатов этих стран выступить против очередного антииранского шага трех европейских стран, Арагчи напомнил им о важной роли Совета управляющих, политического органа МАГАТЭ, в защите авторитета агентства и обеспечении его профессионального статуса и независимого функционирования.

Глава иранской дипломатии объяснил конструктивный подход своей страны к МАГАТЭ, но предупредил, что шаг ряда западных стран-членов МАГАТЭ по предложению резолюции против Исламской Республики может нарушить технические и профессиональные обязанности агентства.

Неправомерный шаг трех европейских стран по принятию резолюции против Ирана лишь ослабит и нарушит процессы взаимодействия между МАГАТЭ и Ираном, подчеркнул Арагчи,

Европейская тройка (Великобритания, Франция, Германия) представила свою четвертую антииранскую резолюцию с 2020 года в преддверии заседания совета наблюдательного органа ООН по ядерной безопасности, которое началось в среду.

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