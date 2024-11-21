Багаи: принятие антииранской резолюции в Третьем комитете ГА ООН – политически мотивированное и неоправданное действие

Официальный представитель МИД Ирана в четверг утром, 21 ноября, охарактеризовал инициативу по принятию данной резолюции, предложенной Канадой, США, Германией, Англией и рядом других западных стран, которые сами являются нарушителями прав человека и соучастниками преступлений сионистского режима в геноциде палестинского народа, как полное воплощение лицемерия авторов этой резолюции и ясный признак снижения высокого понятия прав человека до инструмента политического давления на независимые народы.

«Исламская Республика Иран не будет уклоняться от каких-либо действий по защите и продвижению прав человека», - подчеркнул иранский дипломат.

По его словам, Исламская Республика Иран, основываясь на принципах, изложенных в Конституции, считает себя обязанной защищать и развивать права человека и выполнять свои международные обязательства. «Иран осуществляет конструктивное взаимодействие с правозащитными механизмами ООН, включая Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и соответствующие договорные органы, и намерен продолжить это сотрудничество в будущем», - заключил Багаи.