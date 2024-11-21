21 нояб. 2024 г., 10:17
Journalist ID: 5621
Новости ID: 85666310
T T
0 Persons

Теги

Багаи: принятие антииранской резолюции в Третьем комитете ГА ООН – политически мотивированное и неоправданное действие

21 нояб. 2024 г., 10:17
Новости ID: 85666310
Багаи: принятие антииранской резолюции в Третьем комитете ГА ООН – политически мотивированное и неоправданное действие

Тегеран, 21 ноября, ИРНА – Официальный представитель дипведомства Эсмаил Багаи осудил принятие антииранской резолюции в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН под предлогом прав человека, назвав его лицемерным шагом и ярким примером использования прав человека в незаконных политических целях.

Официальный представитель МИД Ирана в четверг утром, 21 ноября, охарактеризовал инициативу по принятию данной резолюции, предложенной Канадой, США, Германией, Англией и рядом других западных стран, которые сами являются нарушителями прав человека и соучастниками преступлений сионистского режима в геноциде палестинского народа, как полное воплощение лицемерия авторов этой резолюции и ясный признак снижения высокого понятия прав человека до инструмента политического давления на независимые народы.

«Исламская Республика Иран не будет уклоняться от каких-либо действий по защите и продвижению прав человека», - подчеркнул иранский дипломат.

По его словам, Исламская Республика Иран, основываясь на принципах, изложенных в Конституции, считает себя обязанной защищать и развивать права человека и выполнять свои международные обязательства. «Иран осуществляет конструктивное взаимодействие с правозащитными механизмами ООН, включая Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и соответствующие договорные органы, и намерен продолжить это сотрудничество в будущем», - заключил Багаи.

0 Persons

Теги

Ваш комментарий

You are replying to: .