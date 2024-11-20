20 нояб. 2024 г., 16:25
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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500 тысяч израильтян ежедневно постоянно проживают в бомбоубежищах

20 нояб. 2024 г., 16:25
??????? ID: 85665793
500 тысяч израильтян ежедневно постоянно проживают в бомбоубежищах

Тегеран, 20 ноября, ИРНА - Глава Организации Басидж заявил, что действия сопротивления против Израиля привели к тому, что ежедневно 500 тысяч человек постоянно находятся в укрытиях на оккупированных территориях.

Генерал-майор Голамреза Солеймани в четверг на 30-тысячных учениях «Эли Бейт-эль-Мукаддас» бойцов Басидж в провинции Бушехр заявил, что при объявлении воздушной тревоги в Израиле к числу укрывающихся израильтян добавляется от одного до двух миллионов человек.

Он напомнил, что «железный купол» вышел из строя в ходе операций «верное обещание 1 и 2», и что ракеты сопротивления ежедневно обстреливают Израиль.

Генерал Солеймани подчеркнул, что Израиль находится на пути к краху, и что Хезболла и фронт сопротивления одержат окончательную победу.  Он заявил, что Израиль потерпел поражение от сопротивления и ему осталось жить недолго.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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