500 тысяч израильтян ежедневно постоянно проживают в бомбоубежищах

Генерал-майор Голамреза Солеймани в четверг на 30-тысячных учениях «Эли Бейт-эль-Мукаддас» бойцов Басидж в провинции Бушехр заявил, что при объявлении воздушной тревоги в Израиле к числу укрывающихся израильтян добавляется от одного до двух миллионов человек.

Он напомнил, что «железный купол» вышел из строя в ходе операций «верное обещание 1 и 2», и что ракеты сопротивления ежедневно обстреливают Израиль.

Генерал Солеймани подчеркнул, что Израиль находится на пути к краху, и что Хезболла и фронт сопротивления одержат окончательную победу. Он заявил, что Израиль потерпел поражение от сопротивления и ему осталось жить недолго.