Аятолла Хаменеи: движение ХАМАС живет и будет жить

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Мусульманские народы! Доблестная молодежь региона!

Герой-муджахид командир Яхья Синвар присоединился к своим соратникам-мученикам.

Он был олицетворением сопротивления и джихада. Своей стальной волей он противостоял врагу-притеснителю и агрессору, благодаря мудрому решению и смелости он нанес ему пощечину и увековечил в истории региона невосполнимый удар 7 октября, а затем с честью и достоинством ушел в мир вечный, став мучеником.

Такой как Яхья Синвар, посвятивший всю свою жизнь борьбе с врагом-захватчиком и притеснителем, достоин только одной судьбы – мученической смерти. Его утрата для фронта Сопротивления, безусловно, тяжела, но этот фронт с мученической смертью таких великих личностей, как шейх Ахмад Ясин, Фатхи Шакаки, ар-Рантиси и Исмаил Хания, не остановился, и с мученической смертью Синвара он не остановится ни на мгновение, по воле Всевышнего Аллаха! Движение ХАМАС живет и будет жить.

Мы, как и прежде, будем стоять рядом с искренними борцами и муджахидами Палестины.

Я поздравляю в связи с мученической гибелью нашего брата Яхьи Синвара его семью, соратников и всех тех, кто жаждет джихада на пути Аллаха, и выражаю соболезнование в связи с его утратой.

Сейед Али Хаменеи

19 октября 2024 г.