Аятолла Хаменеи: движение ХАМАС живет и будет жить

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Мусульманские народы! Доблестная молодежь региона!
Герой-муджахид командир Яхья Синвар присоединился к своим соратникам-мученикам.
Он был олицетворением сопротивления и джихада. Своей стальной волей он противостоял врагу-притеснителю и агрессору, благодаря мудрому решению и смелости он нанес ему пощечину и увековечил в истории региона невосполнимый удар 7 октября, а затем с честью и достоинством ушел в мир вечный, став мучеником.
Такой как Яхья Синвар, посвятивший всю свою жизнь борьбе с врагом-захватчиком и притеснителем, достоин только одной судьбы – мученической смерти. Его утрата для фронта Сопротивления, безусловно, тяжела, но этот фронт с мученической смертью таких великих личностей, как шейх Ахмад Ясин, Фатхи Шакаки, ар-Рантиси и Исмаил Хания, не остановился, и с мученической смертью Синвара он не остановится ни на мгновение, по воле Всевышнего Аллаха! Движение ХАМАС живет и будет жить.
Мы, как и прежде, будем стоять рядом с искренними борцами и муджахидами Палестины.
Я поздравляю в связи с мученической гибелью нашего брата Яхьи Синвара его семью, соратников и всех тех, кто жаждет джихада на пути Аллаха, и выражаю соболезнование в связи с его утратой.
Сейед Али Хаменеи
19 октября 2024 г.
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