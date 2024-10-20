Иран использует все средства, чтобы привлечь израильский режим к ответственности

В воскресенье Багаи выразил соболезнования стойким народам Ирана и Ливана в связи с мученической смертью Масуме Карбаси и ее ливанского мужа доктора Резы Аваде.

Он сказал, что видеозапись убийства показывает, что иранская женщина и ее муж были убиты в многолюдном гражданском районе, назвав убийство «явным примером терроризма и военного преступления».

Отдавая дань уважения г-же Карбаси, чья медиа-пропаганда Фронта сопротивления широко известна, Багаи сказал, что ее убийство демонстрирует присущую израильскому режиму враждебность к иранскому народу.

"Иран будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для расследования этого дела и привлечения израильского режима к ответственности за его преступления", сказал представитель МИД.

Багаи также призвал международные организации по правам человека выступить против этого «произвольного убийства», которое он назвал частью продолжающегося геноцида в оккупированной Палестине и Ливане.