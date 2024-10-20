20 окт. 2024 г., 18:08
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Иран использует все средства, чтобы привлечь израильский режим к ответственности

20 окт. 2024 г., 18:08
??????? ID: 85633976
Иран использует все средства, чтобы привлечь израильский режим к ответственности

Тегеран, 20 октября. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи решительно осудил убийство иранской женщины и ее ливанского мужа израильскими войсками в Ливане, заявив, что Иран примет все необходимые меры для привлечения израильского режима к ответственности.

В воскресенье Багаи выразил соболезнования стойким народам Ирана и Ливана в связи с мученической смертью Масуме Карбаси и ее ливанского мужа доктора Резы Аваде.

Он сказал, что видеозапись убийства показывает, что иранская женщина и ее муж были убиты в многолюдном гражданском районе, назвав убийство «явным примером терроризма и военного преступления».

Отдавая дань уважения г-же Карбаси, чья медиа-пропаганда Фронта сопротивления широко известна, Багаи сказал, что ее убийство демонстрирует присущую израильскому режиму враждебность к иранскому народу.

"Иран будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для расследования этого дела и привлечения израильского режима к ответственности за его преступления", сказал представитель МИД.

Багаи также призвал международные организации по правам человека выступить против этого «произвольного убийства», которое он назвал частью продолжающегося геноцида в оккупированной Палестине и Ливане.

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