ХАМАС: преступление сионистского режима в Бейт-Лахии свидетельствует о проявлении современного нацизма

«Сионистские оккупанты осуществили запланированную операцию по изгнанию палестинского народа на севере сектора Газа», - заявил аль-Хия в интервью телеканалу Al Jazeera.

Высокопоставленный представитель ХАМАС подчеркнул, что преступление сионистского режима в Бейт-Лахии невозможно легко игнорировать и не уделить ему должного внимания.

«Наш народ в секторе Газа никогда не выполнит требования израильских генералов, которые направлены на принудительное выселение», - отметил аль-Хия, напомнив о исторической ответственности всех за массовые убийства, совершенные оккупантами в секторе Газа.

В продолжение своих преступлений в Палестине сионистский режим несколько часов назад осуществил воздушную атаку на район Бейт-Лахия на севере сектора Газа, в результате которой погибли 73 человека.