20 окт. 2024 г., 10:25
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ХАМАС: преступление сионистского режима в Бейт-Лахии свидетельствует о проявлении современного нацизма

20 окт. 2024 г., 10:25
Новости ID: 85633295
ХАМАС: преступление сионистского режима в Бейт-Лахии свидетельствует о проявлении современного нацизма

Тегеран, 20 октября, ИРНА – Преступление, произошедшее в Бейт-Лахии свидетельствует о возникновении современного нацизма. С таким заявлением выступил высокопоставленный представитель ХАМАС Халил аль-Хия в связи с недавним преступлением сионистского режима на севере сектора Газа.

«Сионистские оккупанты осуществили запланированную операцию по изгнанию палестинского народа на севере сектора Газа», - заявил аль-Хия в интервью телеканалу Al Jazeera.

Высокопоставленный представитель ХАМАС подчеркнул, что преступление сионистского режима в Бейт-Лахии невозможно легко игнорировать и не уделить ему должного внимания.

«Наш народ в секторе Газа никогда не выполнит требования израильских генералов, которые направлены на принудительное выселение», - отметил аль-Хия, напомнив о исторической ответственности всех за массовые убийства, совершенные оккупантами в секторе Газа.

В продолжение своих преступлений в Палестине сионистский режим несколько часов назад осуществил воздушную атаку на район Бейт-Лахия на севере сектора Газа, в результате которой погибли 73 человека.

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