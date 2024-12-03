Главы военных ведомств Ирана, России и Ирака сделали акцент на поддержку сирийской армии в борьбе с террористами

Об этом заявил он во время отдельных телефонных переговоров с министром обороны РФ Андреем Белоусовым, начальником штаба иракской армии Абдулом Амиром Яраллой, и начальником Генерального штаба армии и Вооруженных сил Сирии Абдель Каримом Махмудом Ибрагимом.

Во время переговоров, Багери обсудил с собеседниками последние события на поле боя после нападения террористов-такфиристов в Сирии.

Начальник Генштаба ВС Ирана заявил, что вторжение террористических группировок в Сирию является первым шагом опасного сценария для региона. "Одновременная атака террористов-такфиристов в Сирии и прекращение огня в Ливане — это американо-еврейский заговор, направленный на ослабление Сирии, ее союзников и оси сопротивления", сказал он.

Стороны договорились о решительной поддержке законного правительства Сирии, и было решено принять необходимые меры для поддержки сирийской армии.