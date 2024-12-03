3 дек. 2024 г., 11:31
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Телеканал "Аль-Маядин" сообщил о соглашении ФАТХ и ХАМАС по управлению сектором Газа

3 дек. 2024 г., 11:31
??????? ID: 85678631
Телеканал "Аль-Маядин" сообщил о соглашении ФАТХ и ХАМАС по управлению сектором Газа

Тегеран, 3 декабря, ИРНА – Между делегациями палестинских движений ФАТХ и ХАМАС было достигнуто предварительное соглашение в ходе переговоров в Каире, касающееся управления сектором Газа. Об этом сообщил ливанский телеканал "Аль-Маядин".

Согласно данному соглашению, управление сектором Газа будет осуществляться Комитетом поддержки вопросов сектора Газа, при этом правительство Палестинской автономии будет являться его уполномоченным органом.

В соответствии с документом, этот комитет будет действовать в рамках политической системы Западного берега, оккупированного Кудса и сектора Газа, и его создание не повлечет за собой отделение Газы от других частей оккупированных земель Палестины.

Комитет поддержки вопросов сектора Газа будет сформирован из 10-15 представителей палестинских национальных деятелей, обладающих необходимыми квалификациями и достоинством.

По данным телеканала, работа этого комитета будет инициирована после проведения встречи всех палестинских фракций в Каире для достижения окончательного соглашения относительно его формирования.

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