3 дек. 2024 г., 12:43
Journalist ID: 5621
??????? ID: 85678772
T T
0 Persons

????

Арагчи: конфликты в Сирии приведут к распространению терроризма на весь окружающий регион

3 дек. 2024 г., 12:43
??????? ID: 85678772
Арагчи: конфликты в Сирии приведут к распространению терроризма на весь окружающий регион

Тегеран, 3 декабря, ИРНА – Никто не извлечет выгоды из новой войны в Сирии, и конфликты приведут к распространению терроризма по всему региону. Об этом заявил сегодня глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

«Я провел важные переговоры с президентом Б.Асадом и конструктивный прямой диалог с министром иностранных дел Х.Фиданом. Мой рейс из Дамаска в Анкару был одним из редких прямых рейсов», - отметил Арагчи в сообщении, размещенном в социальной сети Х.

«Все согласны с тем, что никто не извлечет выгоды из новой войны в Сирии, - добавил министр. - Без малейших сомнений, конфликты приведут к распространению терроризма по всему окружающему региону Сирии».

«Иран, как и прежде, стоит рядом с народом, правительством и армией Сирии в их борьбе с терроризмом и готов оказать помощь в снижении напряженности в регионе посредством переговоров и дипломатии», - подчеркнул он.

0 Persons

????

??? ???????????

You are replying to: .