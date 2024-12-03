Арагчи: конфликты в Сирии приведут к распространению терроризма на весь окружающий регион

«Я провел важные переговоры с президентом Б.Асадом и конструктивный прямой диалог с министром иностранных дел Х.Фиданом. Мой рейс из Дамаска в Анкару был одним из редких прямых рейсов», - отметил Арагчи в сообщении, размещенном в социальной сети Х.

«Все согласны с тем, что никто не извлечет выгоды из новой войны в Сирии, - добавил министр. - Без малейших сомнений, конфликты приведут к распространению терроризма по всему окружающему региону Сирии».

«Иран, как и прежде, стоит рядом с народом, правительством и армией Сирии в их борьбе с терроризмом и готов оказать помощь в снижении напряженности в регионе посредством переговоров и дипломатии», - подчеркнул он.