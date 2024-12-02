2 дек. 2024 г., 15:52
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Россия продолжает поддерживать Башара Асада

2 дек. 2024 г., 15:52
??????? ID: 85677823
Россия продолжает поддерживать Башара Асада

Тегеран, 2 декабря, ИРНА - Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя последние события в Сирии и действия террористических группировок в некоторых районах страны, заявил о продолжении российской поддержки президента Сирии Башара Асада.

По сообщению Кремля, Россия анализирует ситуацию и будет формулировать позицию относительно мер по стабилизации обстановки,  продолжая контакты на соответствующих уровнях.

Начиная со среды утром, террористические группировки при поддержке некоторых стран и с участием иностранных боевиков начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в северо-западных, западных и юго-западных районах Алеппо. 

Эти действия нарушили соглашение о прекращении огня 2020 года, так как этот регион находится в зоне деэскалации, согласованной при посредничестве Турции в Астане. Эта зона включает части Идлиба, пригороды Алеппо, а также районы Хамы и Латакии.

Следует отметить, что в 2017 году Иран, Россия и Турция, как гаранты астанинского процесса, договорились о создании четырёх зон деэскалации в Сирии.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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