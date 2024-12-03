3 дек. 2024 г., 15:48
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Арагчи сделал акцент на необходимости расширения экономического сотрудничества среди стран ОЭС

3 дек. 2024 г., 15:48
??????? ID: 85679037
Арагчи сделал акцент на необходимости расширения экономического сотрудничества среди стран ОЭС

Мешхед, 3 декабря, ИРНА – Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сегодня на 28-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС), состоявшемся в Мешхеде, акцентировал внимание на необходимости расширения экономического сотрудничества между государствами-членами ОЭС.

«Исламская Республика Иран на протяжении последнего года возглавляла Организацию экономического сотрудничества и с настойчивостью направила свои усилия на продвижение важных целей этой значимой региональной организации, стремясь к развитию согласия и благосостояния народов региона и ОЭС», - заявил министр.

«Это заседание предоставляет возможность обсудить последние события в Организации с коллегами из стран-членов и Генеральным секретарем ОЭС», - добавил Арагчи.

Отметив, что провинция Хорасан-Разави, помимо природных достопримечательностей, обладает множеством экономических, торговых, туристических, сельскохозяйственных, национальных и региональных возможностей, глава МИД Ирана выразил надежду, что министры иностранных дел стран-членов ОЭС во время пребывания в Мешхеде смогут увидеть часть этих возможностей.

По словам министра, провинция Хорасан-Разави приобретает особую значимость благодаря своему соседству с Туркменистаном и Афганистаном, а также своей ключевой роли в соединении безвыходных стран Центральной Азии с открытыми водами на юге Ирана.

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