Арагчи сделал акцент на необходимости расширения экономического сотрудничества среди стран ОЭС

«Исламская Республика Иран на протяжении последнего года возглавляла Организацию экономического сотрудничества и с настойчивостью направила свои усилия на продвижение важных целей этой значимой региональной организации, стремясь к развитию согласия и благосостояния народов региона и ОЭС», - заявил министр.

«Это заседание предоставляет возможность обсудить последние события в Организации с коллегами из стран-членов и Генеральным секретарем ОЭС», - добавил Арагчи.

Отметив, что провинция Хорасан-Разави, помимо природных достопримечательностей, обладает множеством экономических, торговых, туристических, сельскохозяйственных, национальных и региональных возможностей, глава МИД Ирана выразил надежду, что министры иностранных дел стран-членов ОЭС во время пребывания в Мешхеде смогут увидеть часть этих возможностей.

По словам министра, провинция Хорасан-Разави приобретает особую значимость благодаря своему соседству с Туркменистаном и Афганистаном, а также своей ключевой роли в соединении безвыходных стран Центральной Азии с открытыми водами на юге Ирана.