В Кремле подтвердили подготовку к визиту президента Ирана в Россию

Песков сказал что, Россия и Иран не собираются откладывать подписание соглашения о стратегическом партнерстве, однако сегодня нельзя точно сказать, когда именно это произойдет.

«До конца года четкого понимания, что визит состоится, нет. Но при необходимости такие контакты могут быть очень оперативно согласованы. Визит готовится, ведется подготовка», — сказал Песков.

Ранее Пезешкиан заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным "в ближайшем будущем". Об этом президент исламской республики сообщил в ходе своего второго по счету интервью на посту президента, прямая трансляция которого была показана в понедельник вечером по первому каналу государственного телевидения, передает иранское правительство.