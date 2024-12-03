3 дек. 2024 г., 14:15
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Новости ID: 85678917
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В Кремле подтвердили подготовку к визиту президента Ирана в Россию

3 дек. 2024 г., 14:15
Новости ID: 85678917
В Кремле подтвердили подготовку к визиту президента Ирана в Россию

Тегеран, 3 декабря. ИРНА — Точная дата визита в Россию президента Ирана Масуда Пезешкиана пока не согласована, но активные переговоры в этом направлении ведутся. Об этом как передает РИА Новости на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков сказал что, Россия и Иран не собираются откладывать подписание соглашения о стратегическом партнерстве, однако сегодня нельзя точно сказать, когда именно это произойдет.

«До конца года четкого понимания, что визит состоится, нет. Но при необходимости такие контакты могут быть очень оперативно согласованы. Визит готовится, ведется подготовка», — сказал Песков.

Ранее Пезешкиан заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным "в ближайшем будущем". Об этом президент исламской республики сообщил в ходе своего второго по счету интервью на посту президента, прямая трансляция которого была показана в понедельник вечером по первому каналу государственного телевидения, передает иранское правительство.

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