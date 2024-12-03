Президент Ирана: государства, оказывающие поддержку террористам в Сирии, должны быть осуждены

«Действия, совершенные террористами в Сирии, противоречат постановлениям Совета Безопасности. Дамаск должен подать жалобу в Совет Безопасности, а государства, оказывающие поддержку террористам, должны быть осуждены», - заявил президент Ирана в ответ на вопрос о недавних событиях в Сирии.

«Планируется провести заседание с государствами, оказывающими влияние на ситуацию в Сирии. В ближайшее время я встречусь с президентом России для обсуждения событий в Сирии», - добавил глава государства.

«Мы должны оставаться полностью бдительными, чтобы предотвратить возникновение раскола с соседями. Основной темой моего сегодняшнего разговора с руководителями соседних стран было то, что мы не должны позволить террористам вновь разжигать войну и кровопролитие в регионе», - отметил Пезешкиан, подчеркнув, что враги стремятся вызвать разногласия между Ираном и соседними странами.