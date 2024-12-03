3 дек. 2024 г., 18:59
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Новости ID: 85679256
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Глава МИД Ирана: в настоящее время мы не планируем вести диалог с США

3 дек. 2024 г., 18:59
Новости ID: 85679256
Глава МИД Ирана: в настоящее время мы не планируем вести диалог с США

Тегеран, 3 декабря. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в настоящее время мы не намерены вести диалог с Вашингтоном, поскольку нет основы для такого диалога». Мы ждем, чтобы узнать, как новая американская администрация будет формировать свою политику, а затем разработаем нашу.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Ирана, опубликованном на сайте «Аль-Араби Аль-Джадид».

Арагчи упомянул недавние события в Сирии, отметив, что расширение террористических группировок в этой стране может нанести больший вред соседним странам, таким как Ирак, Иордания и Турция, чем Ирану.

 «Если сирийское правительство попросит Иран направить войска в эту страну, мы изучим этот запрос», добавил он.  

В этом контексте Аракчи также подтвердил намерение посетить Россию для обсуждения ситуации в Сирии. Он добавил, что Тегеран всегда стремится к консультациям и диалогу с Турцией относительно наших разногласий.

Министр иностранных дел подтвердил официальную позицию Исламской Республики Иран по поводу отношений со своими союзниками по «Оси сопротивления». «Иран не командует движениям сопротивления в арабских странах и не имеет с ними организационных отношений, но скорее поддерживает их деятельность и при необходимости оказывает помощь», резюмировал министр.

Что касается ирано-саудовских отношений, он сказал: «Они развиваются на хорошем уровне и независимы от того, что происходит между Тегераном и Вашингтоном».

Что касается вопроса иранских ядерных переговоров, министр иностранных дел отметил: «У нас есть много причин пессимистично относиться к переговорам с Европой в этом отношении».

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