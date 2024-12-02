Россия и Иран подчеркнули необходимость совместного сотрудничества в оказании помощи Сирии в борьбе с террористическими группировками

Президент Ирана Масъуд Пезешкиян в телефонном разговоре с Президентом России Владимиром Путиным о последних действиях террористических группировок на севере Сирии сказал: "В то время как заключение перемирия в Ливане создало надежду на установление спокойствия в регионе, действия террористических группировок на севере Сирии при поддержке и финансировании сионистского режима вновь создали ситуацию тревоги в регионе".

Он заявил, что возвращение террористов в Сирию представляет угрозу не только безопасности и стабильности этой страны, но и безопасности региона, и добавил, что это создаст новые угрозы и конфликты в регионе. "Мы считаем, что последние события являются частью опасного плана США и сионистского режима по дестабилизации политической географии региона в пользу сионистов, который, however, не будет реализован из-за единства и сотрудничества стран региона", - добавил он.

Президент Ирана также выразил восхищение ролью России в поддержании мира и стабильности в регионе и поддержке территориальной целостности Сирии. "Я хотим поблагодарить Вас за усилия и действия России в этом направлении и выразить готовность Ирана к любому сотрудничеству с Россией в этом процессе", - сказал он.

Владимир Путин также выразил согласие с оценкой последних событий на севере Сирии и заявил, что продолжение этой ситуации создаст угрозу для суверенитета и территориальной целостности Сирии и безопасности региона. "Мы считаем, что основным действующим лицом в определении текущей ситуации на севере Сирии не являются террористы, а их покровители и спонсоры. В таких условиях Россия готова сотрудничать с Ираном в оказании помощи законному и официальному правительству Сирии в борьбе с террористическими группировками", - добавил он.