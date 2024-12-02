Пезешкиян: распространение терроризма в регионе не выгодно ни одной стране

Президент Исламской Республики Иран Масъуд Пезешкиян и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани сегодня утром, во вторник, провели телефонный разговор о последних событиях в Газе, Ливане и Сирии, а также о двусторонних отношениях между Ираном и Катаром.

В этом телефонном разговоре Пезешкиян, указав на действия террористических группировок на севере Сирии, заявил, что распространение насилия и терроризма в регионе не выгодно ни одной стране, и для борьбы с этим злом все страны региона должны сыграть свою роль и принять участие. Он подчеркнул: «Мы хотим безопасного региона с сохранением суверенитета и территориальной целостности исламских стран, жизни в мире и спокойствии для всех народов региона, и в этом отношении необходимо, чтобы лидеры стран региона сами взяли на себя инициативу по обеспечению безопасности региона, прежде чем иностранцы вмешаются».

Далее он назвал усилия и центральную роль Катара в качестве посредника в региональных кризисах, особенно в отношении Газы, достойными признания и добавил: «Мы надеемся, что эта ваша воля и решимость в установлении мира в регионе сохранятся, и мы сможем вместе, укрепляя единство и сплоченность среди исламских стран, улучшить ситуацию с миром и безопасностью в регионе».

Президент также указал на роль израильского режима в распространении насилия и терроризма в исламском мире и сказал: «Мы считаем, что израильский режим не хочет, чтобы мусульманские народы жили в мире и спокойствии, и это делает избежание разногласий и создание сплоченности и единства среди исламской уммы очень необходимым и важным».