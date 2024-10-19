Глава МИД Ирана предупредил о последствиях недавних заявлений президента США

«Тот, кто осведомлен о времени и способах нападения Израиля на Иран или предоставил оборудование и поддержку для такой глупости, соответственно будет нести ответственность за любые возможные ущербы», - написал Аракчи в своем сообщении в социальной сети X.

Следует отметить, что министр иностранных дел Ирана ссылается на недавние заявления Байдена, сделанные в конце его визита в Берлин, где он сообщил корреспондентам о том, что осведомлен о том, как и когда Израиль намерен ответить на ракетные удары Ирана.