19 окт. 2024 г., 12:54
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Глава МИД Ирана предупредил о последствиях недавних заявлений президента США

19 окт. 2024 г., 12:54
??????? ID: 85632436
Глава МИД Ирана предупредил о последствиях недавних заявлений президента США

Тегеран, 19 октября, ИРНА – Глава МИД Ирана Сейед Аббас Аракчи в сообщении выразил предупреждение относительно последствий недавних заявлений президента США Джо Байдена, сделанных в конце его визита в Берлин.

«Тот, кто осведомлен о времени и способах нападения Израиля на Иран или предоставил оборудование и поддержку для такой глупости, соответственно будет нести ответственность за любые возможные ущербы», - написал Аракчи в своем сообщении в социальной сети X.

Глава МИД Ирана предупредил о последствиях недавних заявлений президента США

Следует отметить, что министр иностранных дел Ирана ссылается на недавние заявления Байдена, сделанные в конце его визита в Берлин, где он сообщил корреспондентам о том, что осведомлен о том, как и когда Израиль намерен ответить на ракетные удары Ирана.

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