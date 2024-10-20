Хезболла нанесла ракетные удары по Израилю

Хезболла в заявлении сообщила, что несколькими ракетами поразила расположение солдат сионистского режима в городах «Кецерин» и «Йефта».

В трех других операциях «Хезболла» нанесла ракетный удар по расположению сионистской армии в казармах Маалии Голани, поселении Месгав Аам и районе Вади Хунин.

Исламское сопротивление Ливана также выпустило большое количество ракет по расположению оккупационных сил в городах Адмит, Шломи и Яра.

В ходе другой операции «Хезболла» атаковала несколькими ракетами солдат сионистского режима, дислоцированных в районе «Ас-Садана» на оккупированных полях «Шебаа».

"Бойцы исламского сопротивления в поддержку стойкого палестинского народа в секторе Газа и его смелого и благородного сопротивления, а также в защиту Ливана и его народа, атаковали базы «Филон» в городе «Рош Бина», расположенном на востоке оккупированного города « Сафд» с большим количеством ракет", говорится в заялвении движения.

В связи с этим сионистские СМИ сообщили, что 15 пожарных команд пытаются справиться с огнем, вызванным атаками "Хезболлы" в Цфате, "Умиаде" и Рош-Бине.