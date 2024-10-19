19 окт. 2024 г., 16:27
Новости ID: 85632744
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Решение на основе двух государств не приведёт к установлению прочного мира в регионе: Аракчи

19 окт. 2024 г., 16:27
Новости ID: 85632744
Решение на основе двух государств не приведёт к установлению прочного мира в регионе: Аракчи

Тегеран, 19 Тегеран, Министр иностранных дел Ирана заявил, что решение на основе двух государств не приведёт к установлению прочного мира в регионе. Мир в регионе возможен только путём урегулирования палестинской проблемы на основе демократии на палестинских территориях.

В интервью египетской газете «Аль-Масри аль-Йом»  Сейед Аббас Аракчи прокомментировал текущую ситуацию в регионе, необходимость общих усилий для прекращения израильских преступлений, а также цели своего визита в Египет.

Он заявил: «Регион переживает крайне опасную ситуацию.  Учитывая нынешние обстоятельства, Иран как никогда остро ощущает необходимость немедленной координации и консультаций между странами региона, а также сотрудничества в целях принятия мер, которые приведут к прекращению преступлений сионистского режима в Газе и Ливане».

Он добавил: «Страны региона и мировое сообщество должны приложить больше усилий для прекращения преступлений израильского оккупационного режима, чтобы предотвратить их распространение на другие территории».

Аракчи подчеркнул: «Консультации между нами и Египтом продолжаются постоянно, и мы стремимся к продолжению этих консультаций и совместного сотрудничества.  Отношения между Египтом и Ираном тесные, и даже во время разрыва дипломатических отношений между Тегераном и Каиром сохранялись уважительные взаимоотношения».

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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