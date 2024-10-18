18 окт. 2024 г., 18:41
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Синвар отдал драгоценную жизнь ради дела Палестины

18 окт. 2024 г., 18:41
??????? ID: 85631693
Синвар отдал драгоценную жизнь ради дела Палестины

Тегеран, 18 октября. ИРНА — Министерство иностранных дел Ирана заявило, что мученик Яхья Синвар, лидер ХАМАС, провел свою бесценную жизнь в соответствии с палестинским делом.

МИД Ирана выступил с заявлением в пятницу по случаю мученичества Синвара.

В ответ на его мученичество министерство иностранных дел выразило соболезнования в связи с печальным инцидентом.

Синвар пожертвовал всей своей бесценной жизнью, чтобы отстаивать законные права палестинской нации, говорится в заявлении.

Физическое уничтожение борцов за свободу не нанесет никакого удара по «школе сопротивления», добавили в нем.

Вместо этого их гибель станет источником вдохновения для бойцов Оси сопротивления, отметили в нем.

Видная фигура провела более двух десятилетий в израильских тюрьмах, отметили в нем.

«Шип и гвоздика» — одна из книг, написанных Синваром в то время, добавили в министерстве иностранных дел.

Синвар, генерал-лейтенант Касем Сулеймани, Абдель Азиз аль-Рантиси, Исмаил Хания и Хасан Насралла были легендарными героями Оси Сопротивления, подчеркивается в нем.

Синвар, также известный как Абу Ибрагим, родился в 1962 году в лагере беженцев в Хан-Юнисе, но его семья была перемещена сионистскими бандами во время Накбы 1948 года.

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