МИД Ирана выступил с заявлением в пятницу по случаю мученичества Синвара.

В ответ на его мученичество министерство иностранных дел выразило соболезнования в связи с печальным инцидентом.

Синвар пожертвовал всей своей бесценной жизнью, чтобы отстаивать законные права палестинской нации, говорится в заявлении.

Физическое уничтожение борцов за свободу не нанесет никакого удара по «школе сопротивления», добавили в нем.

Вместо этого их гибель станет источником вдохновения для бойцов Оси сопротивления, отметили в нем.

Видная фигура провела более двух десятилетий в израильских тюрьмах, отметили в нем.

«Шип и гвоздика» — одна из книг, написанных Синваром в то время, добавили в министерстве иностранных дел.

Синвар, генерал-лейтенант Касем Сулеймани, Абдель Азиз аль-Рантиси, Исмаил Хания и Хасан Насралла были легендарными героями Оси Сопротивления, подчеркивается в нем.

Синвар, также известный как Абу Ибрагим, родился в 1962 году в лагере беженцев в Хан-Юнисе, но его семья была перемещена сионистскими бандами во время Накбы 1948 года.