19 окт. 2024 г., 23:47
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Хезболла выставила ракетную систему M80

19 окт. 2024 г., 23:47
??????? ID: 85633013
Хезболла выставила ракетную систему M80

Тегеран, 19 октября, ИРНА — Ливанская Хезболла опубликовала фотографии и видеоматериалы новой ракетной системы M80, предназначенной для запуска противопехотных ракет земля-земля.

Хезболла объявила в видеоролике о первом боевом применении ракетной системы M80.

Согласно опубликованному Хезболлой видео, дальность стрельбы этой системы составляет 3,3 километра, а её ракеты — это тактические противопехотные ракеты земля-земля.

Кроме того, СМИ «Сопротивления» Ливана опубликовали видео, демонстрирующее применение этой системы по морской базе «Рас ан-Накура» армии израильского режима.

На прошлой неделе Хезболла также представила баллистические высокоточные ракеты «Кадир-2» и «Наср-1».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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