Хезболла выставила ракетную систему M80

Хезболла объявила в видеоролике о первом боевом применении ракетной системы M80.

Согласно опубликованному Хезболлой видео, дальность стрельбы этой системы составляет 3,3 километра, а её ракеты — это тактические противопехотные ракеты земля-земля.

Кроме того, СМИ «Сопротивления» Ливана опубликовали видео, демонстрирующее применение этой системы по морской базе «Рас ан-Накура» армии израильского режима.

На прошлой неделе Хезболла также представила баллистические высокоточные ракеты «Кадир-2» и «Наср-1».